15 июля, 22:30Город
В Москве в ближайшие два года появится несколько новых пешеходных мостов
В столице в ближайшие два года появится несколько новых пешеходных мостов. Для тех, кто предпочитает прогуляться там, где можно обойтись без транспорта, в городе создают удобные маршруты. В том числе, они пролегают над главными водными артериями столицы.
Как рассказал Сергей Собянин, всего с 2011 года в столице построили 39 мостов, не считая железнодорожных. Среди них – мосты через реку Цыганку и через Водоотводный канал.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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