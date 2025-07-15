В Москве в ближайшие два года появится несколько новых пешеходных мостов

В столице в ближайшие два года появится несколько новых пешеходных мостов. Для тех, кто предпочитает прогуляться там, где можно обойтись без транспорта, в городе создают удобные маршруты. В том числе, они пролегают над главными водными артериями столицы.

Как рассказал Сергей Собянин, всего с 2011 года в столице построили 39 мостов, не считая железнодорожных. Среди них – мосты через реку Цыганку и через Водоотводный канал.

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