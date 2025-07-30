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30 июля, 22:30

Транспорт

В России водителей будут привлекать к уголовной ответственности за дрифт

В России водителей будут привлекать к уголовной ответственности за дрифт

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В России водителей будут привлекать к уголовной ответственности дрифт, чтобы снизить количество ДТП. Опасное хобби несет прямую угрозу жизни как самих участников заездов, так и прохожих.

Их будут привлекать по статье 267.1 УК РФ "Действие, угрожающее эксплуатации транспортных средств". Она предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, или до двух лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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