"Московский патруль": автомобилистам напомнили об действии полиса КАСКО при непогоде

Эксперты напомнили автомобилистам, что полис КАСКО, в отличие от ОСАГО, может покрыть затраты на ремонт транспортного средства, которое было повреждено стихией. Также водителей, волнующихся за состояние машины при неблагоприятных погодных условиях, призвали пересесть на общественный транспорт.

Между тем сильные ливни прошли 21 июля на северо-западе столицы. В Митино зафиксировали 71 миллиметр осадков, в Зеленограде почти 92 миллиметра, что больше месячной нормы. По прогнозам синоптиков, дожди в столице не утихнут до 25 июля.

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