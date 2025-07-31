Провоз велосипедов в поездах ЦППК будет бесплатным 2–3 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Провоз велосипедов будет бесплатным в поездах ЦППК весь день 2 августа и до 06:00 3 августа, сообщила пресс-служба компании.

Чтобы провезти свой транспорт, понадобится приобрести отдельный билет с нулевой стоимостью в кассе и разместить велосипед в тамбуре или на специальных креплениях.

Уточняется, что такие меры принимаются для удобства участников второго Ночного велофестиваля, который состоится в Москве 2 августа.

Мероприятие пройдет в три заезда – в 21:00, 22:00 и 23:00. Маршрут останется прежним и протянется от Зубовской площади вдоль Садового кольца

Кроме того, желающие принять участие должны подумать над костюмами для себя и своего велосипеда. Тема нынешнего фестиваля – "Звездное небо". Фотографии участников уже опубликованы на их страницах "ВКонтакте" с хештегом #Велоперсонаж. Самых креативных определят 2 августа по результатам голосования в соцсети.