Сквозное движение на МЦД-2 будет ограничено 2 и 3 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сквозное движение на МЦД-2 будет ограничено в предстоящие выходные, 2 и 3 августа. Об этом предупредила пресс-служба Дептранса.

В частности, на Курском направлении частично увеличат интервалы движения на следующих участках:



от Курской до Курьянова – до 4,5 часа;

от Курьянова до Царицына – до 1,5 часа.

Для поездок в центр города транспортное ведомство рекомендует доехать до станции Царицыно и пересесть на метро. В обратном направлении – доехать до этой же станции на метро и пересесть на МЦД-2.

Для продолжения пути по диаметру в сторону Нахабина нужно доехать до станции Царицыно, пересесть на метро и доехать до "Курской". Там можно пересесть на поезда МЦД-2 и продолжить движение. В обратном направлении рекомендуется использовать те же станции для пересадки.

В свою очередь, на участке от Царицына до Подольска задержки в движении электричек возможны до 30 минут. Поезда, прибывающие со стороны станции Подольск, будут следовать по укороченным маршрутам и останавливаться на станциях Царицыно, Покровская и Курьяново.

Однако некоторые составы не будут останавливаться на станциях Силикатная, Остафьево, Щербинка, Бутово, Битца, Красный Строитель и Покровская. В то же время на станциях от Курской до Печатников поезда в обоих направлениях будут идти по пути на Подольск.

Перед выходом на платформу необходимо уточнить информацию о маршруте отправления на табло станции.

На Рижском направлении большинство поездов, отправляющихся из Нахабина, проследуют до Красного Балтийца и Курского вокзала. Интервалы увеличат до 40 минут.

Также в Дептрансе напомнили, что совместно с РЖД в этом году откроют после реконструкции городской вокзал Курская.

"Для этого в выходные предстоит выполнить очередной этап модернизации путевой инфраструктуры. Работа масштабная, но чтобы не влиять на движение поездов в рабочие дни, проводим ее в выходные", – отметили в пресс-службе.

Для удобства пассажиров будут максимально сохранены поезда, следующие до станций, где можно сделать пересадку между МЦД и метро. Там разместят плакаты с удобными маршрутами, чтобы помочь сориентироваться.

В Дептрансе напомнили о важности ознакомления перед поездкой с расписанием пригородных и городских поездов на сайте перевозчика. Для планирования маршрутов можно воспользоваться приложениями "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

В предстоящие выходные также временно ограничат движение по Садовому кольцу из-за проведения Московского ночного велофестиваля. С 17:00 2 августа до конца мероприятия нельзя будет проехать на Зубовской улице и Большой Пироговской.

Кроме того, с 20:30 2 августа до 01:00 3 августа запретят проезд по всему Садовому кольцу и Зубовской улице. Также с 00:01 31 июля до окончания фестиваля будет временно запрещена парковка на улицах Зубовской и Большой Пироговской.