Полностью беспилотную "Ласточку" могут запустить на МЦК в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Полностью беспилотный поезд "Ласточка" может начать курсировать по Московскому центральному кольцу (МЦК) в 2026 году, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Первую беспилотную "Ласточку" запустили в августе 2024 года. Встроенный в поезд искусственный интеллект способен самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения, но в кабине для контроля по-прежнему находится машинист.

"Мы нарабатываем опыт уровня А3, третья автоматизация, и сейчас готовимся к четвертому уровню, я думаю, что в следующем году мы на него выйдем. То есть все предпосылки для этого у нас есть", – заключил Белозеров.

Вместе с тем этой осенью в Москве планируют запустить беспилотный трамвай. Вагоновожатый также будет присутствовать в кабине и наблюдать за процессом и состоянием всех систем.

Трамвай уже проехал в столице более шести тысяч километров и ни разу не нарушил правила дорожного движения.

