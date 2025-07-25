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00:57

Транспорт

Движение в Андроньевском проезде ограничат с 31 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Максим Денисов

Движение автотранспорта в Андроньевском проезде будет ограничено с 31 июля по 30 августа, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Временные ограничения связаны с проведением инженерных работ и затронут участок дороги от дома № 8 по Андроньевской площади до дома № 5А по Съезжинскому переулку. Для движения будет недоступна одна полоса.

Ранее Дептранс столицы предупредил, что движение транспорта будет ограничено на участках улицы Онежская с 24 июля. Ограничения необходимы для проведения работ по строительству инженерных сетей.

Также до 14 ноября будет недоступен участок дороги в районе улицы Бутырская. Одну полосу перекроют для проведения строительных работ.

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