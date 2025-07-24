00:20Транспорт
"Мой район. Новости": в России водителей начнут строже наказывать за отказ остановиться
Водителей, которые не остановились по требованию инспектора, будут наказывать строже. Соответствующий штраф вырос более чем в 10 раз. Раньше он составлял от 500 до 800 рублей, а теперь будет доходить до 10 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено лишение прав на полгода.
Изначально штрафы собирались ужесточить только для тех, за кем приходилось устраивать погони, но в итоге новые правила решили распространить на всех.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".