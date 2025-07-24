"Мой район. Новости": в России водителей начнут строже наказывать за отказ остановиться

Водителей, которые не остановились по требованию инспектора, будут наказывать строже. Соответствующий штраф вырос более чем в 10 раз. Раньше он составлял от 500 до 800 рублей, а теперь будет доходить до 10 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено лишение прав на полгода.

Изначально штрафы собирались ужесточить только для тех, за кем приходилось устраивать погони, но в итоге новые правила решили распространить на всех.

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