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22 июля, 11:45

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как город заботится о природе при строительстве метро

Собянин рассказал, как город заботится о природе при строительстве метро

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В Москве при строительстве метро особое внимание уделяется экологии. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Для этого проводится мониторинг качества воздуха, подземных и поверхностных вод и анализ почвы. Все образцы исследуются в независимых лабораториях. Чаще всего такую проверку делают при проходке тоннелей, затрагивающей территории национальных парков или заповедных зон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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