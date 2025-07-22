Собянин рассказал, как город заботится о природе при строительстве метро

В Москве при строительстве метро особое внимание уделяется экологии. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Для этого проводится мониторинг качества воздуха, подземных и поверхностных вод и анализ почвы. Все образцы исследуются в независимых лабораториях. Чаще всего такую проверку делают при проходке тоннелей, затрагивающей территории национальных парков или заповедных зон.

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