Врач Бурнацкая: семь советов помогут пережить жару при гипертонии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В жаркие дни организм работает на пределе. Для снижения нагрузки на сосуды и сердце, особенно при гипертонии, в такую погоду необходимо придерживаться семи советов, сообщила в беседе с "Газетой.ру" врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая.

"В жару сосуды расширяются, и давление может временно снижаться. Многие гипертоники, почувствовав облегчение, решают уменьшить дозу или вовсе отказаться от лекарств. Однако это ошибка", – сказала она.

Эксперт порекомендовала продолжать принимать препараты, пить больше воды и отказаться от кофе, алкоголя и сладких напитков, поскольку они способны усилить обезвоживание. Также следует избегать перегрева, носить легкую одежду из натуральных тканей, головной убор и солнцезащитные очки. Выходить на улицу врач призвала рано утром или после 16:00.

"Также снизьте физическую активность. Если отказаться от нее нельзя, делайте перерывы каждые 15 минут и избегайте труда в полуденный зной. Пятый совет – скорректируйте питание. Отдавайте предпочтение овощам, рыбе и легким блюдам", – отметила специалист.

Кроме того, Бурнацкая посоветовала контролировать вес и соблюдать осторожность с антиперспирантами, которые блокируют потоотделение и мешают естественному охлаждению.

Терапевт НМИЦ "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава РФ Алина Кириченко также предостерегла от кофе и энергетиков в жаркую погоду. Она объяснила, что напитки с высоким содержанием кофеина усиливают обезвоживание. Эксперт рекомендовала заменить их на воду с лимоном или травяной чай.

"Кофеин обладает мочегонным эффектом, усиливая диурез и способствуя более интенсивному выведению жидкости. При температуре воздуха выше 30 градусов организм и так теряет много жидкости через потоотделение. Стимуляция диуреза дополнительно увеличивает потери воды", – сообщил Life.ru со ссылкой на слова врача.

Как указала терапевт, высокая концентрация сахара в таких напитках формирует гипертонический раствор. При попадании напитка в ЖКТ организм перенаправляет воду из кровотока в пищеварительную систему, что активирует центр жажды, в результате чего человек хочет пить больше, подчеркнула Кириченко.

Она также рассказала, что в газированных напитках содержатся фосфорная кислота и другие компоненты, раздражающие слизистую желудка и увеличивающие нагрузки на почки. Газировка с кофеином и сахаром формирует дополнительное давление и повышает риск появления камней в почках.

В качестве альтернатив врач назвала холодный зеленый чай с мятой и лимоном, матча-латте на растительном молоке, воду с добавлением ягод, фруктов и трав, кокосовую воду и квас домашнего приготовления с минимальным добавлением сахара.

Ранее диетолог Виктория Говорушко указала, что холодный кофе выводит воду из организма, поэтому пить его в больших количествах летом не стоит. Она рекомендовала в теплую погоду питаться по легкому чувству голода. По ее словам, таким образом лишний вес никогда не наберется.

