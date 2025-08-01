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Новости

01 августа, 14:30

Мэр Москвы

Собянин: 23 ученика столичных 5–7-х классов стали победителями "Большой перемены"

Собянин: 23 ученика столичных 5–7-х классов стали победителями "Большой перемены"

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Победителями Всероссийского конкурса "Большая перемена" стали 23 столичных 5–7-х классов классов. Лауреатов поздравил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Финал прошел в Международном детском центре "Артек". Там собрались 700 участников со всей страны. Москву представлял 41 ученик, каждый из них стал призером конкурса. Ребята выполняли интеллектуальные задания, участвовали в мастер-классах по науке, искусству и технологиям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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