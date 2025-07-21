Свыше 5 тыс человек с начала года прошли обучение в "Технограде" на ВДНХ

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Обучение в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ за первое полугодие прошли 5 200 человек, заявила заммэра Наталья Сергунина.

С начала года в "Технограде" проведено 2 тысячи занятий. Всего в программе доступны свыше 120 курсов для повышения квалификации и дополнительного образования представителям разных профессий.

"Наибольшей популярностью пользовались направления, посвященные работе с нейросетями, дизайну и интернет-маркетингу", – отметила Сергунина.

Например, выпускник курса по интернет-маркетингу, основатель школы плавания Илья Гончаров считает, что после прохождения обучения у него появился план – как именно заинтересовать людей своим проектом. Теперь он активно применяет полученные знания для увеличения потока клиентов и для роста своей компании.

Другая участница "Технограда" Ольга Аверьянова создала экспериментально-творческую швейную лабораторию. Она пришла на курсы, чтобы узнать больше о нейросетях. Полученные знания она применила в ходе анализа своего продукта, что помогло ей изучить предложения конкурентов и сформировала новую линейку изделий.

"С января методисты запустили 23 новые программы. Среди них – курсы по созданию мобильных приложений, написанию сценариев для фильмов и применению искусственного интеллекта в промышленности", – уточнила Сергунина.

Одним из ключевых направлений работы "Технограда" является подготовка молодых инженеров и технических специалистов. Наличие прикладных навыков позволяет выпускникам успешно конкурировать на рынке труда. С комплексом уже не первый год сотрудничает Московский политехнический университет. Здесь студенты профильных факультетов регулярно проходят практику.

"Каждый студент работает индивидуально на полноценной рабочей станции, осваивает программирование промышленных контроллеров, человеко-машинный интерфейс, системы контроля и сбора данных", – отметил завкафедрой "Электрооборудование и промышленная электроника" Александр Шишков.

По его словам, оборудование идентично тому, которое применяют в добывающей и обрабатывающей промышленности, а также в электроэнергетике. Уже во время обучения участники "Технограда" получают предложения от крупных корпораций.

Например, студент четвертого курса Григорий Головин усовершенствовал дипломную работу, систему дистанционного управления высокотехнологичным оборудованием. Теперь он работает в одной из московских IT-компаний. Другой инженер Игорь Свитобатченко освоил программирование станков и научился подключать датчики и настраивать электродвигатели, что помогло применить ему опыт при разработке систем умного дома.

В настоящий момент продолжается набор ребят более чем на 90 курсов. Найти подходящие занятия и записаться на них можно на сайте комплекса.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что свыше 100 тысяч школьников прошли программу комплексной профориентации в центре "Профессии будущего". В этом учебном году с программой ознакомились 45 тысяч девятиклассников. В частности, профориентация дает школьникам шанс узнать о рынке труда, разнообразии профессий и перспективах, которые открывает столичное образование.

