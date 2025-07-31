Более 5,5 тыс семей переехали в новые квартиры по программе реновации в ЮАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 5,5 тысячи семей переехали в новые квартиры в Южном административном округе (ЮАО) с начала реализации программы реновации. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его данным, примерно 1,6 тысячи семей получили квартиры в районе Царицыно, еще около тысячи – в Нагорном, примерно 800 – в Нагатинском Затоне.

"Первую новостройку в Южном административном округе передали под заселение в 2018 году. На сегодня их количество достигло 34. <...> Всего в Южном административном округе планируется расселить 378 домов, новые квартиры получат более 82 тысяч москвичей", – отметил Ефимов.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский заметил, что около 70% из всех переехавших в ЮАО семей воспользовались бесплатной услугой "Помощь в переезде", которая работает на портале mos.ru с 2020 года. Сервис предоставляет горожанам комплекс электронных услуг, инструкций и уведомлений по теме переселения по программе реновации.

"В районе Царицыно около 1,1 тысячи семей заказали грузчиков, чтобы перевезти вещи из старой квартиры в новую, в Нагорном – более 750 семей, а в Нагатинском Затоне – около 550. Чтобы заказать услугу, нужно подать заявку на портале mos.ru или обратиться в центры информирования по переселению", – поделился Овчинский.

В столичном департаменте информационных технологий добавили, что подготовиться к переезду может помочь общая инструкция, представленная в сервисе "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. Там можно ознакомиться с процессом организации переезда, получить информацию о необходимых документах и воспользоваться ссылками на другие полезные услуги.

Помимо этого, сервис позволяет настроить параметры переезда, чтобы ознакомиться с инструкцией по переезду под конкретную жизненную ситуацию.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что этим летом около 10 тысяч москвичей начали одновременное переселение в новые квартиры по реновации. Мэр отметил, что в настоящее время уже сдано 6 новостроек и еще 15 находятся в работе. Например, первых жильцов планирует принять один из жилых комплексов, расположенный на улице Гарибальди.