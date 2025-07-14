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14 июля, 14:30

Мэр Москвы

Собянин встретился с новоселами дома по реновации в Хорошево-Мневниках

Собянин встретился с новоселами дома по реновации в Хорошево-Мневниках

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Еще один современный жилой комплекс, состоящий из трех секций, возвели в районе Хорошёво-Мнёвники по программе реновации. Сергей Собянин встретился с новоселами.

Входную группу оформили витражным остеклением. Стены без стыков и система вентилируемого фасада позволят сохранить микроклимат внутри здания. Дом оснащен автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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