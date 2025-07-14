14 июля, 14:30Мэр Москвы
Собянин встретился с новоселами дома по реновации в Хорошево-Мневниках
Еще один современный жилой комплекс, состоящий из трех секций, возвели в районе Хорошёво-Мнёвники по программе реновации. Сергей Собянин встретился с новоселами.
Входную группу оформили витражным остеклением. Стены без стыков и система вентилируемого фасада позволят сохранить микроклимат внутри здания. Дом оснащен автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов.
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