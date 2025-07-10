Сергей Собянин: в районе Соколиная Гора построят детский сад

В районе Соколиная Гора появится новый жилой квартал для участников программы реновации и современный детский сад. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Территория площадью 2,5 гектара около Лечебной и Борисовской улиц будет полностью благоустроена.

На месте устаревших построек создадут современные дома и инфраструктуру для комфортной жизни. Проект реализуется в рамках программы комплексного развития территорий, которая включает уже 118 утвержденных объектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.