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10 июля, 10:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин: в районе Соколиная Гора построят детский сад

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В районе Соколиная Гора появится новый жилой квартал для участников программы реновации и современный детский сад. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Территория площадью 2,5 гектара около Лечебной и Борисовской улиц будет полностью благоустроена.

На месте устаревших построек создадут современные дома и инфраструктуру для комфортной жизни. Проект реализуется в рамках программы комплексного развития территорий, которая включает уже 118 утвержденных объектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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