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Новости

07 июля, 11:30

Происшествия

Минобороны сообщило о перехвате 91 украинского беспилотника

Минобороны сообщило о перехвате 91 украинского беспилотника

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Минувшей ночью средства ПВО уничтожили и перехватили 91 украинский беспилотник. Как сообщили в министерстве обороны, больше всего дронов было ликвидировано над Белгородской областью. Там сбили 20 БПЛА.

В Московском регионе уничтожили 8 беспилотников. Также устройства были обнаружены и сбиты над Курской, Липецкой, Брянской и Воронежской областями, над акваторией Черного моря, и еще на территории восьми регионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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