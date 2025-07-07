07 июля, 11:30Происшествия
Минобороны сообщило о перехвате 91 украинского беспилотника
Минувшей ночью средства ПВО уничтожили и перехватили 91 украинский беспилотник. Как сообщили в министерстве обороны, больше всего дронов было ликвидировано над Белгородской областью. Там сбили 20 БПЛА.
В Московском регионе уничтожили 8 беспилотников. Также устройства были обнаружены и сбиты над Курской, Липецкой, Брянской и Воронежской областями, над акваторией Черного моря, и еще на территории восьми регионов.
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