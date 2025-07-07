Минобороны сообщило о перехвате 91 украинского беспилотника

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили и перехватили 91 украинский беспилотник. Как сообщили в министерстве обороны, больше всего дронов было ликвидировано над Белгородской областью. Там сбили 20 БПЛА.

В Московском регионе уничтожили 8 беспилотников. Также устройства были обнаружены и сбиты над Курской, Липецкой, Брянской и Воронежской областями, над акваторией Черного моря, и еще на территории восьми регионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.