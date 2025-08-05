Почти 130% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порядка 130% от месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за минувшие сутки, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Как уточнил синоптик, показатель в 130% осадков, или 84 миллиметра дождевой воды, зафиксировали в подмосковном Наро-Фоминске.

На столичной станции ВДНХ специалисты отметили 34 миллиметра осадков, на Балчуге – 30 миллиметров, а в Бутове – 35 миллиметров, что свидетельствует о выпадении 45% от месячной нормы. Максимум осадков за сутки был зафиксирован в 1989 году, когда на Москву пролилось 37,8 миллиметра дождевой воды.

В свою очередь, столичный Дептранс предупредил москвичей и туристов о небольшом дожде и переменной облачности в городе. В связи с непогодой затруднения могут возникнуть на дорогах в центре столицы, а также на ТТК и МКАД. Водителей призвали заранее планировать маршруты.

Департамент рекомендовал автомобилистам заранее планировать маршруты, не совершать в пути резких маневров, соблюдать дистанцию в пути и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон.

Максимум ливней в Москве уже был пройден. При этом 5 августа в столице прогнозируются сильный ливень, гроза и град. Порывы ветра при грозе будут достигать 17 метров в секунду.

В связи с ожидаемой непогодой горожанам рекомендовано соблюдать внимательность на улице, не укрываться под деревьями и не оставлять возле них автомобили.