25 июня, 19:15Общество
Жителям столицы рассказали, как бороться со слизнями в огороде
Большие испанские слизни в Москве и области уничтожают дачные посадки. Они быстро плодятся и не реагируют на стандартные средства защиты.
Для борьбы с испанскими слизнями эксперты советуют строить барьеры вокруг грядок, используя медные полосы или пластиковые бордюры. Кроме того, можно расставлять на огороде ловушки с приманкой в виде пива, сока или дрожжей. Также рекомендуется регулярно осматривать огород в вечернее и ночное время, собирать слизней вручную и уничтожать их в мыльном растворе или кипятке.
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