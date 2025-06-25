Жителям столицы рассказали, как бороться со слизнями в огороде

Большие испанские слизни в Москве и области уничтожают дачные посадки. Они быстро плодятся и не реагируют на стандартные средства защиты.

Для борьбы с испанскими слизнями эксперты советуют строить барьеры вокруг грядок, используя медные полосы или пластиковые бордюры. Кроме того, можно расставлять на огороде ловушки с приманкой в виде пива, сока или дрожжей. Также рекомендуется регулярно осматривать огород в вечернее и ночное время, собирать слизней вручную и уничтожать их в мыльном растворе или кипятке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.