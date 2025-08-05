Синоптик Леус: дожди закончатся в Москве к вечеру 5 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Влияние дождливого циклона на погоду в Москве начнет ослабевать во вторник, 5 августа, и к вечеру осадки прекратятся. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"В облаках вскоре появятся прояснения, и выглянувшее солнце начнет более активно прогревать остывший воздух, а дожди будут носить кратковременный и локальный характер", – отметил он.

Как уточнил синоптик, температура поднимется до 22–24 градусов. Ветер ожидается северо-западным и будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Метеоролог добавил, что в среду, 6 августа, прогнозируются туман и значения от 25 до 27 градусов.

За минувшие сутки в столичном регионе выпало порядка 130% от месячной нормы осадков. На станции ВДНХ специалисты отметили 34 миллиметра осадков, на Балчуге – 30 миллиметров, а в Бутове – 35 миллиметров.

Максимум ливней в Москве уже был пройден. При этом ожидается, что 5 августа в городе выпадет примерно две трети от всего объема осадков в августе.

В связи с прогнозируемой непогодой горожанам рекомендовано соблюдать внимательность на улице, не укрываться под деревьями и не оставлять возле них автомобили.

