Около 130% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за сутки. Из них примерно 45% приходится на столицу.

Дожди продолжатся и 5 августа. При этом они будут кратковременные. Однако, несмотря на это, земля просохнуть не успеет.

Сейчас в столичном регионе устраняют последствия непогоды, обрушившейся 4-го числа. Из-за большого количества осадков из берегов вышла река Пахра, которая затопила расположенные рядом участки.

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