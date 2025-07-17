Врач Кызымко: среди рисков укусов мошки – сильная аллергия и заражение сибирской язвой

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Укусы мошек в редких случаях могут привести к сильной аллергической реакции и заражению такими инфекциями, как сибирская язва и туляремия, сообщает врач-терапевт, дерматовенеролог и врач превентивной медицины столичной клиники Мария Кызымко.

Маленьких летающих насекомых становится больше летом в регионах с влажным климатом. По словам доктора, их укусы редко приводят к серьезным последствиям, кроме зуда и дискомфорта.

Но чувствительные люди могут получить серьезную аллергическую реакцию из-за них. В редких случаях может произойти анафилактический шок, заявила врач. Есть шанс заразиться через укус сибирской язвой и туляремией. Кызымко отметила, что такое происходит редко.

На месте укуса мошки появляется покраснение кожи, отек, зудящий волдырь или припухлый узелок. Если расчесать ранку, то можно вызвать вторичную инфекцию и воспаление. У ряда людей место укуса будет вызывать раздражение при прикосновении. Реакция у некоторых может достигнуть значительного отека тканей.

При укусе мошки нужно оказать медицинскую помощь и уменьшить неприятные симптомы. Врач посоветовала убрать слюну насекомого из ранки, промыв ее водой с мылом. Можно воспользоваться холодным компрессом или пакетом со льдом для снятия воспаления и уменьшения зуда.

"Для облегчения симптомов используйте антигистаминные мази. Также можно применить крем или мазь с гидрокортизоном (не более 1%) для снятия воспаления и покраснения. В случае выраженной местной аллергической реакции рекомендуется принять антигистаминные препараты внутрь", – приводит слова эксперта "Газета.ру".

Кызымко заявила, что нужно сразу вызвать скорую, если у укушенного наблюдается системная аллергическая реакция. Она проявляется через распространенные высыпания, отек верхних дыхательных путей и нарушения дыхания или сознания.

По словам эксперта, помощь врача требуется и при появлении признаков инфекции. Среди них – усиливающееся покраснение, гной или повышение температуры тела.

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