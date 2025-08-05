Городские службы продолжают устранять последствия штормовой погоды в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Городские службы Москвы продолжают дежурить на улицах столицы после ливней. Бригады и спецтехника устраняют последствия непогоды, распиливая и вывозя поврежденные деревья, сообщил комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

За минувшие сутки в отдельных районах столицы выпало до 90% месячной нормы осадков. Наибольшее количество было установлено на северо-западе города, в ТиНАО и Зеленограде. Порывы ветра достигали 17 метров в секунду.

В период залповых дождей уровень воды в Яузе увеличивался на 1,9 метра. В настоящее время ситуация находится на контроле специалистов Мосводостока.

Об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить, обратившись в управу района, префектуру округа, в единый диспетчерский центр 8 (495) 539-53-53. Также информацию о подтоплениях можно передать через портал "Наш город", в ГУП "Мосводосток" 8 (495) 657-87-03 и в ГБУ "Гормост" 8 (495) 632-58-46.

Сильные дожди сохранятся в Москве 5 августа. В этот день может выпасть 10 миллиметров дождевой воды. Однако к вечеру осадки прекратятся. Дожди будут носить кратковременный и локальный характер.

В связи с прогнозируемой непогодой горожанам рекомендовано соблюдать внимательность на улице, не укрываться под деревьями и не оставлять возле них автомобили.

