Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень опасности продлен в Московском регионе из-за грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду и дождя, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать до 21:00 вторника, 5 августа.

Как отметила специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с RT, сильные дожди завершатся в столице после обеда вторника. В настоящее время фронт, который принес в город обильные осадки, перемещается в Приволжье, Нижегородскую область и Татарстан.

При этом, по ее словам, 5-го числа в Москве выпадет 10 миллиметров дождевой воды. Погоду в среду, 6 августа, будет определять гребень антициклона, который принесет в столицу переменчивую облачность без осадков. Столбики термометров в этот день покажут 25–27 градусов.

Синоптик обратила внимание, что сухая погодная обстановка не задержится надолго, поскольку уже в четверг, 7 августа, в город придет атлантический циклон.

"С ним будут приниматься небольшие дожди в ночное время, а в дневные часы – от небольших до умеренных. Но в выходные (9 и 10 августа. – Прим. ред.) уже рассчитываем, что существенных осадков не будет", – заключила Позднякова.

За прошедшие сутки в Московском регионе выпало около 130% от месячной нормы осадков. Такой показатель удалось зафиксировать в подмосковном Наро-Фоминске. На столичной станции ВДНХ специалисты отметили 34 миллиметра осадков, а на Балчуге – 30 миллиметров.

