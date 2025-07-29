Эксперт Дворянский объяснил, под какие услуги маскируются мошеннические спам-рассылки

Россияне смогут отказаться от получения массовых рассылок – соответствующий закон вступает в силу с 1 августа. Это не только повысит цифровой комфорт граждан, но и защитит от мошенничества, отметили в Госдуме. Как будет работать нововведение и поможет ли уберечь от аферистов – в материале Москвы 24.

Защита от спама

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россияне смогут оградить себя от массовой рассылки благодаря новому закону, который вступает в силу с 1 августа 2025 года. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. По его словам, поставить запрет можно будет через личный кабинет в приложении или на сайте мобильного оператора.





Антон Немкин депутат Госдумы Это простое и удобное решение, которое значительно повысит цифровой комфорт россиян, позволит сократить количество спама: минимум в половину.

По словам Немкина, спам-рассылка часто становится каналом доступа мошенников к гражданам: под видом рекламы аферисты предлагают фальшивые компенсации, поддельные услуги или ссылки на вредоносные ресурсы. Нововведение сделает такие схемы менее массовыми и эффективными, обратил внимание парламентарий.

Также он указал, что следующим этапом станет запрет на массовые обзвоны, который заработает с сентября 2025 года. Кроме того, до конца года на "Госуслугах" появится сервис для жалоб на подобные действия.

Принятые решения депутат назвал очередным шагом к формированию полноценной системы управления цифровыми согласиями. Это особенно важно в условиях растущего количества киберугроз, заявил Немкин.

Все нововведения входят в комплекс мер, закрепленных в законе о защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества, который в апреле подписал Владимир Путин. В частности, в документе закреплено создание государственной информационной системы (ГИС) для противодействия кибермошенничеству, оператором которой станет Минцифры.

Поможет от мошенников?

Спам-рассылка является классическим и востребованным инструментом мошенников для захвата персональных данных и распространения вредоносного программного обеспечения. Запрет такой функции способен значительно снизить число преступлений, рассказал Москве 24 эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

"В основном злоумышленники занимаются распространением ссылок на сайты, где пользователям нужно ввести личные данные, в том числе банковских карт, чтобы получить услугу, приз или что-нибудь в этом роде. Это могут быть и лотереи, и якобы подарки от брендов, и скидки на услуги и путешествия", – объяснил эксперт.





Александр Дворянский эксперт по кибербезопасности Отличить их от классической рекламы, бывает, непросто, а аферисты еще и вынуждают жертв принимать быстрое решение здесь и сейчас оговорками в стиле "до конца акции осталось пять минут". Это еще больше осложняет дело.

Что касается спам-звонков, под их прикрытием злоумышленники, представляясь различными компаниями и даже ведомствами, стараются выманить как можно больше данных о потенциальных жертвах. В том числе пароли от личных кабинетов, рассказал эксперт.

"Особенно ситуация обостряется перед какими-либо информационными поводами. К примеру, на носу 1 сентября. Гражданам могут поступать звонки, в которых будут предлагать, допустим, проверить информацию о зачислении ребенка в школу. По факту же мошенники начнут выманивать код для входа и смены пароля на "Госуслугах", – рассказал Дворянский.

При этом запрет на спам-рассылки и звонки не сможет на 100% защитить от всех видов телефонного и интернет-мошенничества. Однако в случае установления такого ограничения все посторонние внешние контакты будут восприниматься пользователем с большим подозрением, подчеркнул эксперт.

В то же время гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Москвой 24 предположил, что мошенники все же смогут пробиться даже через установленные запреты. Поэтому лучшим способом защиты будет соблюдение правил цифровой гигиены.





Денис Кусков гендиректор Telecom Daily Нужно прежде всего использовать меры дополнительной защиты для всех аккаунтов в приложениях и соцсетях. В частности, двухфакторную аутентификацию и сложные разные пароли для входа.

Эксперт также рекомендовал никогда не переходить по ссылкам, которые неизвестные присылают в сообщениях. Перед тем как совершить какую-то покупку или получить скидку, нужно обязательно изучить официальный сайт продавца. На интернет-страницах, которые вызывают сомнения, свои данные лучше не оставлять, указал эксперт.

Главное же правило безопасности – никогда не вступать в диалоги и никому не сообщать личные данные. Даже представителям различных российских ведомств, если они сами связываются с гражданами по телефону. Лучше перезвонить самостоятельно по официальному номеру и проверить правомерность звонка, заключил Кусков.

