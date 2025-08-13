График движения поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменится 16 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

График движения поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги изменится 16 августа, предупредила пресс-служба МЖД.

Причиной корректировки стало строительство временного пешеходного моста на станции Перерва. Работы продлятся с 12:10 до 19:50.

В частности, составы МЦД-2 со стороны Нахабина будут следовать до Курского вокзала, а со стороны Подольска – до Царицына и Покровского. Электрички Рижского направления дальних маршрутов будут курсировать до Люблина , а поезда Курского направления – до Курьянова.

У некоторых составов изменятся время отправления и прибытия, количество остановок. Еще несколько составов будут временно исключены из расписания.

МЖД призвала пассажиров с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании.

Ранее горожан предупредили об ограничении движения на переезде у станции Ипподром в ночное время 13–14 и 16–17 августа. С 21:00 13 августа до 05:00 следующего дня из-за ремонта асфальта в зоне переезда будет организовано движение по одной полосе в реверсивном режиме. С 22:00 16 августа до 05:00 17-го числа на время ремонта дорогу закроют. Для объезда водители могут использовать переезд около станции Загорново.