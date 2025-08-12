Движение транспорта на переезде около ж/д станции Ипподром ограничат в ночное время

Фото: 123RF/sergeychayko

Движение транспорта на переезде около железнодорожной станции Ипподром ограничат в ночное время 13–14 и 16–17 августа. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

С 21:00 13 августа до 05:00 следующего дня из-за ремонта асфальта в зоне переезда будет организовано движение по одной полосе в реверсивном режиме. С 22:00 16 августа до 05:00 17-го числа на время ремонта дорогу закроют. Для объезда водители могут использовать переезд около станции Загорново.

Ранее на Савеловском направлении МЖД изменился график движения электричек. Это связано с работами по развитию инфраструктуры на участке Дмитров – Савелово и строительством новой станции Петровско-Разумовская.

В частности, до 29 августа в период с 09:30 до 14:35 будет приостанавливаться движение поездов. У некоторых составов изменится время отправления и прибытия, другие же электрички проследуют по укороченным маршрутам.