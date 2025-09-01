Расписание на Киевском направлении и Большом кольце МЖД изменено до 13 сентября

Фото: ТАСС/Алексей Смышляев

Расписание некоторых пригородных поездов на Киевском направлении и Большом кольце Московской железной дороги (МЖД) изменено до 13 сентября, передает пресс-служба магистрали.

Корректировка графика затронет также электрички, следующие по МЦД-4. Изменения связаны с заменой стрелочных переводов на четырех станциях.

В частности, на станции Бекасово-Сортировочное работы продлятся до 21:00 1 сентября, в то время как на станции Детково технологические окна запланированы на 5 и 8 сентября с 06:00 до 18:00 и с 06:00 до 16:00 соответственно.

"В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, несколько электричек проследует по укороченным маршрутам, часть поездов выведены из расписания", – говорится в сообщении.

На станции Внуково специалисты будут проводить работы 6 и 7 сентября с 21:40 до 07:40. На станции Лесной городок технологические окна назначены на 12 и 13 сентября с 21:45 до 07:45.

В это время участки главных путей будут закрыты, а движение осуществится по соседним платформам, что приведет к изменениям в графике следования. Например, у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Маршруты некоторых составов сократят, а часть из них выведут из расписания.

Пассажирам посоветовали заранее узнавать расписание на вокзалах, остановках, официальном сайте или в мобильном приложении РЖД.

Также в сентябре изменится график движения пригородных поездов на Савеловском направлении МЖД. Это связано с модернизацией инфраструктуры на станции Большая Волга. Работы будут проводиться ежедневно с 11:40 до 15:40, кроме выходных. На фоне этого часть составов будет следовать по сокращенным маршрутам.