Собянин сообщил о начале строительства путепровода через пути МЦД-2

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый путепровод, который построят через пути МЦД-2, соединит районы Савеловский и Аэропорт с Коптево. О начале работ в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что путепровод возведут от улицы 8 Марта до улицы Приорова. Рядом, в створе улицы Академика Ильюшина, появится подземный переход. С его помощью пешеходы смогут попасть к Тимирязевскому парку и станции Гражданская МЦД-2.

В частности, планируется реконструировать прилегающие дороги и построить новые улицы. На них появятся остановочные павильоны, светофоры и наземные пешеходные переходы.

"Кроме того, реконструируем участок улицы Приорова на примыкании к улице Космонавта Волкова и построим транспортную одноуровневую круговую развязку на пересечении Большого Коптевского проезда и 2-го Амбулаторного проезда", – отметил Собянин.

При этом водители смогут пользоваться путепроводом для выезда на СЗХ и Ленинградское шоссе. В целом проект улучшит транспортное обслуживание всего Северного округа, включая не только районы Аэропорт, Савеловский и Коптево, но и Тимирязевский, резюмировал мэр.

Ранее глава города рассказывал, что еще один новый путепровод свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе. Его длина составит 370 метров. Он протянется от Анадырского до Хибинского проезда и соединит Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский районы. Объект был спроектирован в форме подковы, чтобы сохранить объекты культурного наследия.

