В Покровском-Стрешневе начался капремонт Волоколамского путепровода

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Капитальный ремонт Волоколамского путепровода стартовал в районе Покровское-Стрешнево. Он проходит над путями Рижского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщил департамент капремонта Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

"В настоящее время коммуникации, используемые железнодорожниками, уже вынесены из зоны производства работ. Для безопасного демонтажа сталежелезобетонного пролетного строения специалисты установили временные опоры ИПРС (инвентарные подмости ручной сборки) – специальную систему, поддерживающую мостовое сооружение", – отметил замглавы департамента Антон Акулов.

Ремонт пройдет поочередно на каждой половине, движение перекрывать не будут. В настоящее время специалисты проводят подготовку к перезапуску движения транспорта по одной половине моста.

Сооружение было построено в 1943 году на пересечении Волоколамского шоссе с путями Рижского направления МЖД. Его длина составляет почти 95 метров. В 1960 году для увеличения прочности там установили еще две опоры. Следующая реконструкция прошла в 1969–1972 годах, после чего ширина путепровода выросла до 31,2 метра.

В 2023 году специалисты провели обследование сооружения, которое показало дефекты и повреждения, в связи с чем они приняли решение о капремонте. В рамках работ мастера демонтировали в центре путепровода пролетное строение, а на его месте установили опалубку, после чего выполнили армирование и бетонирование временной консольной части полотна.

Позже специалисты займутся демонтажем сталежелезобетонного пролетного строения в четырех пролетах. Также они построят одну новую опору и отремонтируют еще две существующие.

Кроме того, рабочие приведут в порядок горизонтальные элементы конструкции, соединяющие вертикальные опоры, и установят опорные части с устройством подферменных камней. Затем они проведут монтаж 21 балки пролетного строения и устройство мостового полотна.

Для снижения нагрузки на конструкции специалисты применяют деформационные швы, а для обеспечения гидроизоляции они заполняют зазоры различными герметиками. Всего эксперты устроят 184,5 метра деформационных швов.

Вместе с тем в рамках капремонта планируется привести в порядок устои путепровода. На отремонтированной половине моста появятся тротуары с перильными ограждениями и фонари.

После этого движение переключат на эту половину моста и работы продолжатся на другой стороне. После завершения работ специалисты благоустроят расположенную рядом территорию. Окончание капремонта намечено на конец следующего года.

Ранее Сергей Собянин сообщил о начале строительства путепровода через пути МЦД-2. Он соединит районы Савеловский и Аэропорт с Коптево. Путепровод возведут от улицы 8 Марта до улицы Приорова. Рядом, в створе улицы Академика Ильюшина, появится подземный переход.

