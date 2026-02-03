Форма поиска по сайту

03 февраля, 09:08

Общество
Вирусолог Компанец: оспа обезьян могла попасть в Россию через контрабанду животных

Вирусолог допустила завозной характер случаев оспы обезьян в России

Фото: 123RF.com/diy13

Случаи заболевания оспой обезьян, выявленные в Подмосковье, с высокой вероятностью имеют завозной характер. Одним из возможных источников заражения могли стать нелегально ввезенные животные. Об этом в беседе с РИА Новости заявила кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Галина Компанец.

По словам эксперта, при легальном ввозе животных, в том числе приматов, они в обязательном порядке проходят обследование и карантин.

"Значит, это может быть какой-то нелегальный ввоз, то есть контрабанда животных", – пояснила Компанец.

Она подчеркнула, что такие случаи представляют особую эпидемиологическую опасность, поскольку вирус не является эндемичным для России.

О госпитализации пациента с подозрением на оспу обезьян стало известно 1 февраля. Из-за этого подмосковное управление Роспотребнадзора приступило к эпидрасследованию. Позже медики Домодедовской больницы подтвердили диагноз.

2 февраля в больницу поступил еще один человек с оспой обезьян. Известно, что он контактировал с первым заболевшим пациентом, доставленным ранее в медучреждение.

