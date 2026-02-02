Форма поиска по сайту

02 февраля, 16:05

Общество

В Подмосковье выявили лиц, контактировавших с заболевшим оспой обезьян

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Подмосковные специалисты выявили лиц, контактировавших с заболевшим оспой обезьян, а затем изолировали их. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме того, за ними организовано медицинское наблюдение. Если у контактных лиц выявят соответствующее заболевание, то им окажут необходимую медицинскую помощь.

"Силами специализированной организации проведена заключительная дезинфекция в домашнем очаге", – говорится в сообщении.

Состояние пациента с подтвержденной оспой обезьян оценивается как средней степени тяжести. Он находится в инфекционном отделении Домодедовской больницы, указал заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин в беседе с ТАСС.

"Еще один контактирующий в удовлетворительном состоянии находится под наблюдением медицинских специалистов в инфекционном отделении. В настоящий момент клинических проявлений болезни не зафиксировано", – указал Забелин.

По его словам, Минздрав Подмосковья вместе с управлением Роспотребнадзора проводит все необходимые эпидемиологические мероприятия.

О госпитализации пациента с подозрением на оспу обезьян стало известно 1 февраля. Из-за этого подмосковное управление Роспотребнадзора приступило к эпидрасследованию. Затем медики Домодедовской больницы подтвердили диагноз.

Следом в больницу поступил второй человек с оспой обезьян. Известно, что он контактировал с первым заболевшим пациентом, доставленным ранее в медучреждение.

Специалисты рассказывали, что заразиться оспой обезьян можно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, а также предметами, контаминированными биологическими жидкостями, материалами из очагов поражения больного человека. Эксперты призывали граждан тщательно соблюдать правила личной гигиены.

Еще один пациент с оспой обезьян поступил в Домодедовскую больницу

