Фестиваль "День Индии" состоится в Москве с 14 по 17 августа

Фото: пресс-служба департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы

С 14 по 17 августа в Москве в 10-й раз пройдет фестиваль "День Индии", передает портал мэра и правительства столицы.

В ландшафтном парке "Остров мечты" гостей ждет более 25 тематических зон и 40 гастрономических точек, а к традиционной ярмарке присоединятся 150 участников. Темами фестиваля стали индийское наследие в сердце России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне.

На тематических площадках пройдут семинары по йоге и аюрведе, кулинарные мастер-классы, на которых научат готовить традиционные блюда, а также будет работать зона с красками холи.

Кроме того, будут представлены музыкальные и танцевальные номера, дети и взрослые смогут попробовать силы в шахматном чемпионате, каждый день будут проходить кинопоказы шедевров и новинок Болливуда.

Обязательной частью фестиваля является гастрономия и ярмарка товаров, в том числе ручной работы. Можно будет приобрести специи, украшения, ткани и косметику, а в ресторанных зонах можно будет попробовать национальные блюда и спелое манго из Индии.

В субботу, 16 августа, пройдет праздник Джанмаштами. Воскресную программу завершит фестиваль колесницы Ратха-ятра.

В рамках открытия зоны Маха Кумбха Мела в Москве гостям расскажут об истории и ритуалах одного из крупнейших религиозных праздников в Индии, во время которого в реке Ганг совершают омовение миллионы паломников.

Круглую дату отметят символическим разрезанием огромного торта. В церемонии примут участие почетные гости, дипломаты и деятели культуры обеих стран. Также впервые в рамках "Дня Индии" пройдет церемония вручения наград в 10 номинациях.

Членами жюри станут советник президента РФ Антон Кобяков и директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. Председателем коллегии станет гендиректор международного информационного агентства "Россия сегодня", заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев.

Ранее стало известно, что в сквере в Олонецком проезде парка "Яуза" 16 и 17 августа пройдут "Добрые выходные" проекта "Город неравнодушных". Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню бездомных животных, проводится в рамках проекта "Лето в Москве".

На площадке будет представлено 60 собак и 40 кошек, они полностью здоровы, социализированы и дружелюбны. С собаками можно будет погулять по территории сквера на поводке. Питомца можно также забрать домой, для этого нужно будет заключить договор ответственного содержания – для этого понадобится паспорт и желание всех членов семьи.

