Фестиваль культуры Вьетнама в Москве посетили 968 тысяч человек

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Фестиваль культуры Вьетнама посетили около 968 тысяч человек, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Событие было приурочено к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом. Фестиваль проходил в столице с 25 июля по 3 августа в рамках проекта "Лето в Москве".

Наибольшей популярностью среди посетителей пользовались танцевально-музыкальные шоу, постановки кукольного театра и мастер-классы по лепке игрушек из рисового теста. Также всех желающих приглашали попробовать разные угощения. В числе самых продаваемых оказались суп фо-бо, паровые пирожки бань бао и вьетнамский кофе. Среди аутентичных товаров были востребованы конусные шляпы нон с живописным декором и рисунки в технике Донг Хо.

Кроме того, гости мероприятия могли насладиться звучанием традиционных музыкальных инструментов из бамбука и тростника, посмотреть выступления по боевому искусству Вьетнама и оценить коллекцию национальных костюмов.

"Фестиваль стал еще одним важным шагом в укреплении культурных связей между Вьетнамом и Россией. Мы рады, что смогли поделиться частичкой нашей души с жителями и гостями столицы, и надеемся, что этот диалог культур будет продолжаться и впредь", – подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой.

Фестиваль был организован правительством Москвы совместно с посольством Социалистической Республики Вьетнам в России. Он продолжил серию межкультурных событий.

В июле на Манежной площади прошел фестиваль индийской культуры. Его посетили 825 тысяч горожан и туристов. Для жителей и гостей Москвы были организованы различные мастер-классы, выступления артистов и танцевальные постановки.

Вместе с тем в рамках проекта "Лето в Москве" гостей и жителей столицы ждет месяц экстремальных видов спорта. Весь август на площадках столицы будут проходить тематические мастер-классы, лекции и тренировки на открытом воздухе. Попробовать себя в роли скалолаза или скейтбордиста, позаниматься аквафитнесом и многим другим смогут все желающие.

