Собянин: в этом году столицу украсили 53 млн цветов

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В 2025 году Москву украсили 53 миллиона цветов, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Яркие клумбы и цветники украшают Москву с весны до поздней осени. Утопающие в цветах парки, скверы, площади, мосты и набережные, улицы и дворы дарят хорошее настроение, улучшают качество воздуха, задерживают пыль, снижают шум на городских улицах", – рассказал мэр столицы.

По его словам, цветы являются одним из лучших способов сделать город лучше, потому столичные власти стремятся увеличивать число цветов на московских улицах.

По сравнению с 2010 годом количество цветов в столице стало больше практически в 2,5 раза. Городские службы высаживают растения поэтапно. Весной специалисты занимаются высадкой виолы и других однолетних растений, летом и осенью – многолетних цветов: ирисов, астры, пионов и других.

Градоначальник также отметил, что в Москве сейчас проходит крупнейший фестиваль городского ландшафтного дизайна в России – "Сады и цветы". В его рамках столицу украсили свыше 500 тысяч растений более чем 150 видов, включая редкие в московских широтах бутылочное дерево, японский цитрус и другие.

"Арт-объекты, вертикальные клумбы, вазоны устанавливают в парках и на пешеходных маршрутах, на мостах и возле станций метро, у железнодорожных и речных вокзалов, торговых центров, МФЦ, поликлиник, родильных домов и ЗАГСов", – поделился глава города.

Кроме того, свыше 70 столичных локаций были превращены в сады с прогулочными и лаунж-зонами. Цветочные композиции украсили также Манежную и Болотную площади, лестницу Российской Государственной библиотеки, Новый и Старый Арбаты, Тверскую улицу и Кутузовский проспект.

"Особым шармом обладают тематические арт-цветники, созданные по всему городу. В этом году они посвящены защитникам Отечества: на клумбах расцвели звезды, салюты, георгиевские ленты и памятные военные даты", – добавил мэр.

При этом крупнейшие цветники, уточнил Собянин, расположены на ВДНХ, в сквере у Триумфальной площади, на Манежной площади и в парке Победы на Поклонной горе.

"Фотографии не передадут все буйство красок, а главное аромат цветов – поэтому приглашаю всех прогуляться по городу и в полной мере насладиться "Летом в Москве", – отметил глава города.

Между тем, по словам психолога Анастасии Медведковой, украшение города цветами и растениями влияет на эмоциональное благополучие человека, поскольку природа помогает расслабиться, снизить тревожность и улучшить общее психоэмоциональное состояние.

Использование зеленых насаждений и цветочных композиций является одним из эффективных способов улучшения качества жизни и психологического состояния жителей городов, подчеркнула она.