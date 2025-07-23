Москвичи решат, каким будет сад "Активного гражданина"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Горожане смогут выбрать, как будет выглядеть ландшафтная площадка "Активного гражданина" в ходе фестиваля "Сады и цветы". Москвичи самостоятельно решат, какие растения высадят на территории, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Во время летнего фестиваля "Сады и цветы", который проходит в рамках проекта "Лето в Москве", на улицах столицы появляются декоративные композиции из цветущих растений, уютные аллеи для прогулок и водные сады.

Площадка "Активного гражданина" появится рядом с метро "Кропоткинская" на площади Пречистенские Ворота. Там расположится большой зеленый лабиринт, где гости смогут погулять и насладиться живописными видами. В закоулках оборудуют зону отдыха с качелями.

То, как будет выглядеть площадка, предстоит определить самим участникам. Они выберут, какие растения появятся в саду. Среди предложенных вариантов – розы разных сортов, жасмин, бархатцы и петуньи. Помимо этого, граждане решат, в какой цвет выкрасят качели на площадке.

Кроме внешнего вида, москвичи смогут самостоятельно предложить и название площадки. Оно может звучать как "Сад "Активного гражданина", "Зеленый лабиринт "Активного гражданина" или любое другое.

Между тем в ходе фестиваля "Сады и цветы" городские службы уже успели украсить кафе и рестораны, высадить первые декоративные растения. Так, желающие могут полюбоваться на цветочные композиции на Тверской площади, где раскинулся экзотический сад, или погулять среди молодых берез возле ЦУМа.