Фестиваль "Сады и цветы" преобразил центр Москвы

В Москве проходит фестиваль "Сады и цветы", который преобразил центр города и многие заведения. Украшения появились не только на улицах – тематические декорации подготовили торговые центры, кафе и рестораны. На площади у ЦУМа создали сад с плавно переходящими холмами и березами.

Многие кафе оформили свои веранды экзотическими растениями и цветочными композициями. Эксперты отмечают, что такие проекты становятся новыми точками притяжения в городе, а для предпринимателей это возможность заявить о себе и привлечь больше клиентов.

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