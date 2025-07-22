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22 июля, 11:45

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Фестиваль "Сады и цветы" преобразил центр Москвы

Фестиваль "Сады и цветы" преобразил центр Москвы

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В Москве проходит фестиваль "Сады и цветы", который преобразил центр города и многие заведения. Украшения появились не только на улицах – тематические декорации подготовили торговые центры, кафе и рестораны. На площади у ЦУМа создали сад с плавно переходящими холмами и березами.

Многие кафе оформили свои веранды экзотическими растениями и цветочными композициями. Эксперты отмечают, что такие проекты становятся новыми точками притяжения в городе, а для предпринимателей это возможность заявить о себе и привлечь больше клиентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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