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Новости

19 июля, 21:15

Город

Началось заселение новостройки в Северном Тушине по программе реновации

Началось заселение новостройки в Северном Тушине по программе реновации

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В Северном Тушине началось заселение жилого комплекса из программы реновации. Четыре новых корпуса построены на улице Героев Панфиловцев на месте двух пятиэтажек. Для новоселов готовы более 700 квартир с улучшенной отделкой.

В парке Горького достраивают павильоны в виде круизного лайнера. Это будет многофункциональное пространство на Пушкинской набережной со смотровыми площадками, летними террасами и ресторанами. После открытия, павильоны станут частью обновленной 10-километровой прогулочной зоны, которая соединит сразу шесть набережных от Шлюзовой до Нагатинской.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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