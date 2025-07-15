Московские компании увеличили выпуск электротехнического оборудования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Производство электротехнического оборудования в Москве выросло более чем на 17% за первые 5 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Таких высоких показателей производители достигли благодаря действующему в Москве эффективному комплексу мер поддержки промышленности", – передает его слова портал мэра и правительства Москвы.

В московский электротехнический сектор входит более 130 компаний, специализирующихся на выпуске высокотехнологичных изделий. Их продукция соответствует современным требованиям рынка, а также успешно замещает иностранные аналоги.

С января по май этого года столичные компании нарастили выпуск комплектов электрической коммутационной аппаратуры на 52,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"Электротехнические решения этих компаний в том числе способствуют модернизации систем электроснабжения метрополитена", – отметил министр.

Например, компания "Электропривод НПЦ-21", столичный производитель оборудования для распределения электроэнергии и систем автоматизации, выпустила больше двух тысяч шкафов автоматизации и электроустановок низковольтного комплектного устройства. Это говорит о спросе на высокотехнологичную продукцию.

По словам генерального директора компании Валерия Притулина, внедрение современных технологий и соблюдение стандартов качества укрепляет рыночные позиции, наращивает производственные мощности и расширяет линейку продукции.

Ассортимент расширила и московская фабрика вентиляции "Галвент". Спрос со стороны рынка и эффективность стратегии производства также не увеличились, за первые пять месяцев 2025 года производственный объем компании увеличился на 10% по сравнении с прошлым годом.

Кроме того, в июне два производственных участка были установлены рекорды. На одном из них, специализирующемся на плазменной резке, производительность увеличилась на 20,6% по сравнению с прошлым годом и составила 35,1 квадратного метра на сотрудника в час.

На участке, выпускающем оцинкованные фланцы, производительность выросла на 31,7% и составила 52,7 изделия в час. Всего программы оптимизации охватывают пять участков фабрики.

Ранее стало известно, что около 1,4 тысячи столичных учеников посетили предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в 2024/2025 учебном году в рамках проекта "Инженерный класс в московской школе". Это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Для экскурсий разрабатываются специальные методические материалы, которые содержат информацию о производстве, об инженерных специальностях, представители которых задействованы в предприятии, и о том, какие знания понадобятся будущим инженерам для того, чтобы стать работниками компании.