Около 1,4 тыс столичных учеников посетили предприятия ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Около 1,4 тысячи столичных учеников посетили предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в 2024/2025 учебном году в рамках проекта "Инженерный класс в московской школе". Это почти в два раза больше, чем в прошлом году, рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"Особая экономическая зона города уже второй учебный год выступает индустриальным партнером проекта "Инженерный класс в московской школе". В его рамках ОЭЗ Москвы оказывает содействие в организации промышленных экскурсий, которые погружают юных инженеров в особенности работы высокотехнологичных производств", – приводит слова Гарбузова портал мэра и правительства Москвы.

В настоящее время в программе участвуют свыше 15 крупных компаний, среди которых в том числе отечественные производители микроэлектроники, фотоники и медицинских изделий, а также разработчики аддитивных и IT–технологий.

Директор Института развития профильного обучения Московского городского педагогического университета Михаил Силантьев отметил, что для экскурсий разрабатываются специальные методические материалы, которые содержат информацию о производстве, об инженерных специальностях, представители которых задействованы в предприятии, и о том, какие знания понадобятся будущим инженерам для того, чтобы стать работниками компании.

"После экскурсий ребята решают практико-ориентированные задания, которые помогают им убедиться, что математика, физика, информатика и знание технологий современного производства действительно необходимы во всех отраслях промышленности", – заключил Силантьев.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что интерес московских школьников к олимпиадным сменам вырос почти на 70%. По итогам прошедшего учебного года их посетили свыше 27 тысяч учеников.

По словам Раковой, школьники продолжают показывать свои выдающиеся результаты. В частности, на Всероссийской олимпиаде у сборной Москвы рекордное количество наград – 1 863 диплома победителей и призеров.

