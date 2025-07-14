"Мой район. Новости": первые в этом сезоне арбузы появились в районе Преображенское

Первые в этом сезоне арбузы появились в столичном районе Преображенское. Ягоду в Москву поставляют из Астраханской, Волгоградской, Воронежской областей, Ставропольского края и Дагестана. Также завозят продукт из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

Москвичам напомнили, что спелый арбуз хрустит при резке. Кроме того, у него темные косточки и подсохший хвостик.

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