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"Мой район. Новости": первые в этом сезоне арбузы появились в районе Преображенское

"Мой район. Новости": первые в этом сезоне арбузы появились в районе Преображенское

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Первые в этом сезоне арбузы появились в столичном районе Преображенское. Ягоду в Москву поставляют из Астраханской, Волгоградской, Воронежской областей, Ставропольского края и Дагестана. Также завозят продукт из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

Москвичам напомнили, что спелый арбуз хрустит при резке. Кроме того, у него темные косточки и подсохший хвостик.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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