В Москве появятся два новых велопешеходных моста к 2027 году

В Москве активно развивают сеть удобных пешеходных маршрутов в рамках стратегии развития города до 2030 года. Уже к 2027 году планируется построить два новых велопешеходных моста в Мнёвниковской пойме.

Один из них соединит пойму с Островной улицей в Крылатском, а второй станет частью прогулочного маршрута до парка "Фили". С 2011 года в столице построили уже 39 мостов, включая переправы через Яузу, Водоотводный канал и реку Цыганку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.