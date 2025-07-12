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12 июля, 13:15

Транспорт

Москвичам и туристам рассказали о преимуществах магистральных маршрутов

Москвичам и туристам рассказали о преимуществах магистральных маршрутов

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Москвичам и туристам рассказали о преимуществах магистральных маршрутов. Консультант по вопросам городского и регионального развития Мари Чичагова заявила, что ключевая задача – это разгрузка тех улиц, которые максимально загружены в часы пик даже с учетом выделенных линий.

Она отметила, что это интеграция в общую систему общественного транспорта и это довольно оперативное обеспечение общественным транспортом тех районов, где по итогам аналитики общественный транспорт нужен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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