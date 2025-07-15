Вафельная разметка появилась на Большой Полянке в районах набережных

Вафельную разметку нанесли на пересечении улицы Большой Полянки с Якиманской и Кадашевской набережными. Ярко-желтая сетка обозначает зону, куда запрещен выезд автомобилей при возникновении затора, иначе создается препятствие для машин, двигающихся в поперечном направлении.

Остановка в границах этой разметки наказывается штрафом в 1 тысячу рублей. В Москве это нарушение чаще всего фиксируют дорожные камеры.

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