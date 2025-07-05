В южном округе Москвы обсудили строительство православных храмов

Вопросы возведения церквей обсудили в ходе выездного совещания по Программе строительства православных храмов на территории южного округа Москвы. Особое внимание уделили храму пророка Даниила, который строится на пересечении Пролетарского проспекта и Кантемировской улицы.

По словам куратора программы Владимира Ресина, на этом объекте работы только набирают темп, и серьезных замечаний к строителям нет. При этом благоустройство прилегающей территории уже выполнено, хотя сам храм еще только возводится.

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