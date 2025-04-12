Свыше 40 православных храмов строятся в разных районах Москвы

Свыше 40 православных храмов строятся на данный момент в разных районах Москвы в рамках масштабной программы. Еще около 20 проектируются.

Советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по вопросам строительства Владимир Ресин провел выездное совещание с участием архитекторов и настоятелей строящихся храмов. Затронули участники данного мероприятия храм священномученика Игнатия Богоносца, который расположен на Верейской улице.

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