Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 апреля, 18:30

Город

Свыше 40 православных храмов строятся в разных районах Москвы

Свыше 40 православных храмов строятся в разных районах Москвы

День открытых дверей для любителей астрономии провели в Парке Горького

Фестиваль "Научный апрель" проходит в "Зарядье"

"Сити. Едим": рестораны на улице Усачева

Столичных школьников пригласили на единый день открытых дверей в колледжах

Музей космонавтики на ВДНХ стал популярным местом притяжения посетителей 12 апреля

Квесты и мастер-классы подготовили на ВДНХ в честь празднования Дня космонавтики

Сергей Собянин: политехническому колледжу имени Годовикова исполнилось 95 лет

Мероприятия, посвященные космосу, будут идти на ВДНХ весь день

Космический диктант с летчиком-испытателем Федором Юрчихиным прошел на ВДНХ

Свыше 40 православных храмов строятся на данный момент в разных районах Москвы в рамках масштабной программы. Еще около 20 проектируются.

Советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по вопросам строительства Владимир Ресин провел выездное совещание с участием архитекторов и настоятелей строящихся храмов. Затронули участники данного мероприятия храм священномученика Игнатия Богоносца, который расположен на Верейской улице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городрелигиявидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика