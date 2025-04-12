12 апреля, 10:15Мэр Москвы
Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем космонавтики
12 апреля вся Россия празднует День космонавтики. С праздником работников и ветеранов отрасли поздравил Сергей Собянин.
В своем телеграм-канале мэр Москвы отметил, что первый полет человека в космос – одно из величайших событий в мировой истории. Юрий Гагарин воплотил мечту миллионов жителей планеты о путешествии к звездам, и это стало результатом прорывного труда выдающихся отечественных ученых, конструкторов и инженеров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.