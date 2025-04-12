Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

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12 апреля, 10:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем космонавтики

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем космонавтики

Собянин: открыт прием заявок на городскую премию для молодых ученых

Собянин: Москва представила инвестиционный потенциал на саммите в Абу-Даби

Собянин: началась проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин сообщил о переносе субботника из-за непогоды с 12 на 19 апреля

Собянин: началась проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Мэр Москвы объявил о начале приема заявок на соискание премии для молодых ученых

Собянин назвал общественные пространства, которые благоустроят на западе столицы

Сергей Собянин открыл трамвайное депо имени Апакова после реконструкции

Сергей Собянин открыл трамвайное депо имени Апакова после реконструкции

12 апреля вся Россия празднует День космонавтики. С праздником работников и ветеранов отрасли поздравил Сергей Собянин.

В своем телеграм-канале мэр Москвы отметил, что первый полет человека в космос – одно из величайших событий в мировой истории. Юрий Гагарин воплотил мечту миллионов жителей планеты о путешествии к звездам, и это стало результатом прорывного труда выдающихся отечественных ученых, конструкторов и инженеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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