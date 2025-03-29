Движение ограничат в трех округах Москвы 30 марта

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29 марта, 17:00

Город

"Сити. Едим": гастрономический кластер на Маросейке

"Сити. Едим": гастрономический кластер на Маросейке

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Весной и летом Маросейка превращается в одну из самых оживленных частей Китай-города. Андерграунд-бары и лапшичные для поклонников аниме соседствуют прямо друг с другом.

Гастрокритик Александр Ильин отправился в этот район, чтобы узнать, где можно найти премиальный стрит-фуд, настоящую турецкую кухню в духе популярного сериала "Постучись в мою дверь" и джелато, которое по достоинству оценили даже московские итальянцы.

Подробнее – в программе "Сити. Едим".

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