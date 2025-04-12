Путин поздравил работников и ветеранов космической отрасли с Днем космонавтики

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Владимир Путин поздравил с Днем космонавтики работников и ветеранов космической отрасли.

"Поздравляю вас с Днем космонавтики – с праздником, объединяющим все поколения граждан страны. И конечно, самые теплые слова – первопроходцам, ветеранам ракетно-космической отрасли", – говорится в сообщении.

Президент России подчеркнул, что первый в мире полет человека в космос, совершенный 12 апреля 1961 года советским космонавтом Юрием Гагариным, является "поистине эпохальным событием XX столетия, великим триумфом нашего Отечества".

Глава государства выразил гордость за отечественных ученых, конструкторов, инженеров и космонавтов, которые стояли у истоков национальной космической программы.

Кроме того, Путин подчеркнул вклад работников ракетно-космического комплекса России в решении задач спецоперации. Глава государства подчеркнул, что успешная работа над оборонными задачами в сфере новейшей техники возможна благодаря российским ракетостроителям.

Президент добавил, что России необходимо постоянно двигаться вперед для того, чтобы занимать первые позиции в космической сфере.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также поздравила россиян с Днем космонавтики. Она подчеркнула, что первый в истории полет человека в космос стал выдающимся достижением отечественной науки. Этот шаг всегда будет вдохновлять людей на новые свершения, добавила сенатор.

По ее мнению, "подвиг и самоотверженный труд" советских ученых, конструкторов и летчиков-испытателей, которые сумели сделать это открытие, а также тех специалистов, которые работают в этой области в настоящее время, заслуживают особого уважения и "продолжают укреплять престиж государства".