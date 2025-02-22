Храм в честь архангела Михаила в Царицыне планируют достроить уже в этом году. Благодаря архитекторам облик церковного комплекса будет гармонично сочетаться с музеем-заповедником.

Новая церковь сможет вместить до 700 прихожан. Также в Южном округе должно завершиться строительство храма на Кантемировской улице. На Автозаводской улице ведется строительство Храма блаженной Ксении Петербургской в Даниловском.

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