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19 июля, 09:15

Спорт

Москвичам и гостям города представили спортивную афишу мероприятий на выходные

Москвичам и гостям города представили спортивную афишу мероприятий на выходные

"Физкультура": регби

Фестиваль "Олимпийская Москва" пройдет 19 июля на Садовом кольце

Никольскую улицу украсили футболками российского нападающего Александра Овечкина

Фестиваль "Олимпийская Москва" посвященный 45-летию летних ОИ, пройдет 19 июля

Никольскую улицу украсили футболками в честь рекорда хоккеиста Александра Овечкина

Москвичи и туристы смогут посетить спортивные мероприятия на площадках "Лета в Москве"

Москвичам и туристам рассказали, какие мероприятия можно посетить 19 и 20 июля

Новый сезон чемпионата России по футболу стартует в Москве 18 июля

Фестиваль бега Big Run Fest пройдет в Москве 19 июля

В Москве запланировано огромное количество спортивных мероприятий на 19–20 июля. Например, в субботу стартует фестиваль "Олимпийская Москва", посвященный 45-летию Олимпиады-80. Всевозможные активности будут идти на 12 площадках.

Тем временем около Парка Горького можно заняться спортивной гимнастикой и тяжелой атлетикой, на Павелецкой площади – научиться играть в хоккей на траве, а на Большую Сухаревскую улицу приглашают тех, кто хочет изучить основы гандбола.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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