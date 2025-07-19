Москвичам и гостям города представили спортивную афишу мероприятий на выходные

В Москве запланировано огромное количество спортивных мероприятий на 19–20 июля. Например, в субботу стартует фестиваль "Олимпийская Москва", посвященный 45-летию Олимпиады-80. Всевозможные активности будут идти на 12 площадках.

Тем временем около Парка Горького можно заняться спортивной гимнастикой и тяжелой атлетикой, на Павелецкой площади – научиться играть в хоккей на траве, а на Большую Сухаревскую улицу приглашают тех, кто хочет изучить основы гандбола.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.